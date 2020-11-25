Амурскому губернатору доложили о работе с пострадавшими при паводке 2019 года

В 2019 году под паводок попали несколько амурских районов. Фото: www.amurobl.ru

Губернатору Василию Орлову отчитались о работе с пострадавшими в паводок 2019 года. За год работы амурчанам выплатили более 315 миллионов рублей – это 96 % от общего объема предусмотренных средств.

За все время работы в Министерство социальной защиты поступило 908 пакетов документов, по 741 из них приняты положительные решения, амурчанам перевели деньги в полном объеме. В итоге 279 граждан купили новое жилье, 442 – отремонтировали старое.

- Таким образом, работа с пострадавшими гражданами находится на завершающем этапе, - рассказала замминистра региональной социальной защиты Галина Шёлкова. – Полностью решить жилищные вопросы с гражданами мы планируем в декабре этого года.

Напомним, во время наводнения 2019 года было повреждено 948 жилых помещений, из которых 327 признаны утраченными и подлежащими сносу. Остальные требовали капитального ремонта. В 2020 году на поддержку граждан было выделено 328 млн рублей. Деньги освоены почти полностью.

- Перед всеми структурами стояли такие серьезные задачи, как обеспечение пострадавших амурчан мерами поддержки, контроль своевременности и полноты выплат на приобретение нового или капитальный ремонт пострадавшего жилья. Очень важно было найти контакт с каждым человеком, разобраться в каждом случае. Считаю, мы достойно справились с этой работой, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.