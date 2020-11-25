Благовещенка за долги по коммуналке лишилась дорогого автомобиля

Женщина долгое время не платила по счетам. Фото: www.instagram.com/amurcomsys

В Благовещенске у местной жительницы арестовали автомобиль. Женщина накопила долг за коммунальные услуги в размере 140 тысяч рублей. К этой сумме прибавили 52 тысячи рублей пени. За долги амурчанка может лишиться Nissan X-Trail.

Как рассказали амурские коммунальщики, пока автомобиль оставили на хранении у женщины, но она не может им пользоваться. Все показания в автомобиле записаны, если они будут расходиться, то благовещенка может получить штраф за неисполнение предписания. Продать или сдать в аренду иномарку также не получится. На погашение долга у нее есть 10 дней.

- Если все-таки задолженность не будет погашена в течение 10 дней, арестованное имущество будет передано на реализацию в счет погашения долга, - рассказывает начальник отдела по досудебной и судебной работе ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» Алексей Сидельников.

Кстати, как показывает практика, неплательщики очень быстро разбираются с долгами, когда у них арестовывают имущество.