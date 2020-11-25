В Амурской области еще 156 человек заразились коронавирусом

Около 3000 амурчан продолжают болеть коронавирусом. Фото: Минздрав

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Амурской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 156 человек. За это же время 148 человек были выписаны с выздоровлением.

С нарастающим итогом в Амурской области коронавирусом заболели 10601 человек, из этого числа 7767 человек выздоровели. С начала пандемии в регионе скончались 98 человек, у всех был подтвержден «ковид».

Кстати, с 17 ноября в Амурской области стабильные цифры по числу выявленных зараженных COVID-19 – в пределах 155-157 человек. А в последние дни из амурских больниц выписали рекордное число пациентов – около 300.

Напомним, амурский Минздрав открыл дополнительные «горячие линии», по которым жители могут задать вопросы о коронавирусе. Позвонить можно на номера телефонов: 89145601482, 89143900785, 89140600216.