В Благовещенске ищут вандала, уродующего остановки объявлениями

Мужчина нарушил и правила парковки. Скриншот с видео

Благовещенская мэрия попросила помощи в поиске вандала, который портит новые остановочные павильоны. Мужчина попал на запись камеры видеонаблюдения в районе улиц Калинина – Ломоносова.

Неизвестный нарушитель приехал к остановке, которая расположена на четной стороне улицы и наклеил на боковую панель павильона объявление о покупке рогов. Известно даже, что благовещенец был на автомобиле ВАЗ-2107 «Жигули».

Нарушение было зафиксировано в 16:48 пятницы, 20 ноября. Личность вандала сейчас устанавливается.

- Если кто-то стал свидетелем произошедшего, запомнил номер автомобиля, просим написать в директ официального аккаунта администрации @blagoveshchensk.rf, - говорят в городской администрации.