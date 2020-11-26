В Благовещенске из студентов-медиков сформируют 10 бригад «скорой»

Решить проблему с загруженностью скорой сразу не получится, говорят власти. Фото: Минздрав

В Благовещенске пытаются решить вопрос с загруженностью станции скорой помощи. В последнее время резко выросло число звонков от населения и жалобы от них на время ожидания медико.

Сейчас в среднем «скорая» Благовещенска принимает более 300 вызовов в день, на вызовы выезжают 10 врачебных и фельдшерских бригад, в том числе есть реанимационная и педиатрическая бригада. Решено создать еще 10 бригад «скорой», сформировав их из числа фельдшеров и студентов-медиков.

23 студента старших курсов АГМА уже изъявили желание выйти на работу, они смогут работать в качестве среднего медперсонала. Старшекурсники пройдут специальные курсы. В планах создать 25 бригад, собеседования еще продолжаются.

- Ситуация новая и требует принятия нестандартных решений. Работа студентов-медиков в поликлиниках и на станциях скорой медицинской помощи всегда была привычным занятием, - отметила министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Как заверил главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенска Дмитрий Островский, проблемы с обеспечением транспорта не будет, в гараже есть 25 автомобилей, сформирован и штат водителей.

- Привлечение студентов на станцию скорой помощи поможет разгрузить и напряженный график работы медиков. Возможно, с началом работы студентов больше молодых медиков изъявит желание устроиться и получить бесценный опыт работы, - прокомментировал глава области Василий Орлов.