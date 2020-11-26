В Райчихинске от коронавируса умерла акушерка с 30-летним стажем

Медработника вспоминают хорошими словами. Фото из соцсетей

В четверг, 26 ноября, стало известно об еще одной жертве коронавируса в Амурской области. Больнице умерла акушерка родильного отделения городской больницы Татьяна Ящук. Женщина проработала в медицине более 30 лет.

Как пишет газета «Маршрутка», Татьяна Николаевна более 30 лет принимала детей в роддоме города. Она была добрым, отзывчивым, искренним человеком. В комментариях в Сети пациенты пишут, что акушерка всех называла «дочами».

«Светлана память доброму человечку. Очень добрая и отзывчивая», «Хорошей была Татьяна Николаевна, царство ей небесное, пускай земля будет пухом», «Не хочу в это верить, до слез», - пишут расстроенные жители Райчихинска.

Некоторые отметили, что скоро город останется вообще без медиков.

Напомним, что менее чем за две недели в Райчихинске от новой коронавирусной инфекции скончались 4 медицинских работника. Так, в списке жертв пандемии оказалась 45-летняя медсестра местной больницы. До этого умер хирург-травматолог.