Школьникам и студентам-отличникам выдали стипендии от Василия Орлова

Премию будут выплачивать на постоянной основе. Фото: Минобразования Амурской области

Всем школьникам и студентам Амурской области, которые учатся на «отлично», выплатили по 18 и 12 тысяч рублей. Стипендия была введена по инициативе губернатора Василия Орлова, теперь она будет выплачиваться на постоянной основе.

На стипендии могли претендовать школьники-отличники 9-11 классов, которые хорошо учились на протяжении трех последних лет. Так, среди счастливчиков оказалась ученица 11-го класса школы № 17 Виктория Стадник. По словам девушки, для нее быть отличницей несложно.

«Я не привыкла «зубрить», не хожу к репетиторам, а просто внимательно слушаю учителей и добросовестно выполняю домашнее задание. Дистанционное обучение весной этого года на мои оценки не повлияло. При том, что личный контакт с учителем крайне важен, мы с одноклассниками быстро адаптировались - в школе образовательный процесс был налажен максимально удобно», - поделилась Виктория.

Деньги школьница потратила на дополнительные образовательные программы.

Также поддержку получили и студенты колледжей, проявившие особые успехи в учебе. Выплаты будут поступать дважды год, в зависимости от результатов предыдущего полугодия – по всем дисциплинам должны быть «пятерки».

- В амурских детях есть огромный потенциал. Поддерживая обучающихся, мы рассчитываем на то, что, раскрыв себя здесь, наши ребята после окончания учебных заведений вернутся в Амурскую область. Тем более, что у нас в регионе появляется множество направлений, где можно реализовать себя в профессиональном плане, - отметил глава региона Василий Орлов.

Напомним, около 1000 амурских школьников получили губернаторские стипендии - от 10 до 30 тысяч рублей.