Весной 2021 года в Благовещенске заработает дорожный патруль

Патруль проследить за дорожной обстановкой в городе. Фото: Минтранс

В Благовещенске по инициативе мэра Олега Имамеева создадут дорожный патруль. Служба нужна для оперативного реагирования на проблемы улично-дорожной сети города и нарушения правил благоустройства.

Сотрудники дорожного патруля будут следить за работой светофоров, светильников на работе, помогать службам после ДТП. Из регионального бюджета на покупку техники и содержания патруля выделят большую часть средств. Так, в этом году поступит 4,7 млн рублей для приобретения двух автомобилей. Потом закупят еще три, в том числе и эвакуатор.

- Допустим, грузовой автомобиль сломался, условно говоря, на мосту через Зею. Служба, которая у нас будет создана, сможет оказать содействие в его эвакуации для того, чтобы не затруднялось движение автомобилей по мосту. На сегодняшний день в городе нет техники, которая могла бы эвакуировать грузовые автомобили – фотоны и КамАЗы, – рассказал начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев.

Сам дорожный патруль начнет работу, по планам, весной 2021 года. Работать он будет каждый день с 7:30 до 24:00 посменно. Патрульные машины будут оборудованы комплексами фото-, видеофиксации для оперативной передачи информации в административную комиссию, в ГИБДД.

- Это очень нужная и важная структура для обеспечения жизнедеятельности нашего города. Очень благодарен губернатору Амурской области Василию Александровичу Орлову за то, что нам выделяют деньги на создание дорожного патруля. Не каждый город может похвастаться такой службой, – пояснил мэр Благовещенска Олег Имамеев.