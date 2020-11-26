Почти 8000 амурчан выздоровели от коронавируса

73% амурчан, зараженных коронавирусом, выздоровели. Фото: www.pexels.com

В Амурской области за сутки выявили 157 зараженных коронавирусом. С нарастающим итогом в регионе с начала пандемии «ковидом» заболели 10758 человек. Из этого числа 7929 человек уже выздоровели.

С начала года в Приамурье от коронавируса умерли 98 человек. С начала этой недели в регионе не регистрировали новые смерти от СOVID-19, по данным стопкоронавирус.рф. При этом в четверг, 26 ноября, стало известно о смерти акушера Райчихинского роддома, медика с 30-летним стажем. Женщина боролась с коронавирусом.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Приамурье 73% зараженных СOVID-19 уже выздоровели. На Дальнем Востоке этот показатель составляет 75%. Больше всего выздоровевших – в Забайкальском крае, где выписали 90% пациентов.

Накануне в Амурской области выявили 156 зараженных коронавирусом. Ранее еще 157. В последние дни количество заболевших «ковидом» варьируются в этих числах.