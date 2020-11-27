В Благовещенске, несмотря на пандемию, проведут новогодние утренники

Благовещенских детей не оставили без Нового года Фото:pixabay.com

В школах и детских садах Благовещенска состоятся новогодние утренники. При организации детских праздников учтут все рекомендации и ограничения из-за коронавируса, сообщает администрация города.

- Наши дети не останутся без Нового года. Но в этом году утренники в школах и садиках по понятным причинам не будут массовыми. Праздники пройдут в отдельных коллективах без участия родителей. Прошу отнестись к такой ситуации с пониманием. Что касается корпоративов, призываю благовещенцев отказаться от участия в таких праздниках, чтобы не подвергать угрозе свое здоровье и здоровье коллег. Напоминаю, что в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, к которым относятся и корпоративы, - прокомментировал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

В школах утренники пройдут с 21 по 30 декабря. Праздновать ученики будут в своем классе с учетом санитарных требований. Дошкольники отметят Новый год в группах. Утренники пройдут без артистов и аниматоров.

Несмотря на отмену общегородских праздничных гуляний, в городе будут организованы малоконтактные развлечения на открытом воздухе: с 31 декабря по 8 января с 13:00 до 15:00 аниматоры в костюмах ростовых кукол будут гулять на площади Ленина, на набережной реки Амур, а также в парке «Дружба».