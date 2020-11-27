Школьников Циолковского из-за пандемии перевели на «дистанционку»

Глава города просит о всех проблемах с коронавирусом сообщать ему по телефону. Фото: соцсети

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий на своей личной странице в социальных сетях рассказал о распространении COVID-19 в городе.

За последние сутки в городе зафиксировали 11 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, уже известно о 441 заболевшем в Циолковском с начала эпидемии. Из них выздоровели – 275. Сегодня, 27 ноября, из больницы выписали 31 пациента. Продолжают проходить лечение 166 человек.

417 человек находились в контакте с заражёнными COVID-19. За последние сутки выявили 30 новых контактировавших. Все они проинформированы о своём статусе.

Помимо этого, с 30 ноября все классы местной школы переходят на дистанционное обучение. Такое решение принял оперативный штаб. Детям предстоит две недели заниматься из дома.

При появлении жалоб на медицинское обслуживание жители Циолковского могут обращаться непосредственно к главе города по телефону 8-914-040-38-98. Сергей Левицкий напомнил, что все вопросы, поступившие в WhatsApp, обязательно рассмотрят.