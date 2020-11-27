Спасатели нашли одежду пропавшего в Магдагачинском районе мужчины

Спасатели ищут третье зимовье, где может быть мужчина. Фото Амурского центра ГЗ и ПБ

В Магдагачинском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины, который уехал на месяц в тайгу. Накануне с аэродрома Магдачи взлетел вертолет, на борту которого была группа спасателей из Зеи, полицейский, родственники мужчины, лесничий. Также прибыл из Благовещенска спасатель Виктор Петров, которые является инструктором-парашютистом. Он должен помочь спуститься на землю, если вертолет не найдет площадку для приземления.

Специалисты амурского центра ГЗ и ПБ рассказали, что зону для облета выбрали заранее. Поисковикам требовалось найти одну из трех стоянок, которую невозможно было заметить на вездеходе. Предположительно, амурчанин там находится.

Так, через полчаса после взлета спасатели обнаружили между деревьев сооружение наподобие шалаша. Это оказался летний навес, где прячутся от дождя. Спустя полчаса было найдено зимовье, внутри которого были кровать, скамейки, посуда и куртка, которая принадлежала пропавшему мужчине.

В 7 км от зимовья был найден еще один «домик» - закрытая лежанка рядом с солонцом.

- Внутри этого объекта была одежда, одеяло, предметы утвари и тапочки, принадлежавшие потерявшемуся мужчине – их опознали родственники, - рассказал начальник поисковой - спасательной группы г. Зеи Амурского центра ГЗ и ПБ Александр Башев. – Мы заметили, что к «домику» приходил зверь, возможно медведь – следы от его когтей обнаружили снаружи на обивке. Следов человека рядом не было.

В итоге вертолету за три часа удалось пролететь площадь в 90 кв. км. Мужчину, который пропал 11 ноября, так и не нашли.