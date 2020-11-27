Василий Орлов поддержал штрафы за нарушение масочного режима в Приамурье

Главы городов и районов Приамурье отчитались губернатору в работе Фото: @va.orlov

На заседании оперштаба главы муниципалитетов рассказали о проводимой работе для снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил быть на связи с медицинскими учреждениями.

В Благовещенске за прошедшую неделю составили 30 протоколов за нарушение ограничений и нахождение детей в общественных местах без родителей.

- Проведено совещание с органами полиции, административной комиссией, управлением по делам ГОЧС города Благовещенска по вопросу организации проведения рейдов с составлением протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Направлены письма в Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Амурской области и в Главное управление МЧС России по Амурской области с просьбой организовать рейды на территории города», - сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.

На данный момент уже 35 крупных организаций перевели на «дистанционку» 965 человек - это 10,9%.

Продолжается санобработка транспорта и домов, где находятся больные коронавирусом, сообщает региональное правительство.

В Белогорске составили 31 протокол за неделю. К проведению проверок привлекли добровольную народную дружину. Дружинники проверяют торговые точки на присутствие несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также городские автобусы на соблюдение масочного режима.

- Все главы городов и районов должны ежедневно держать связь с больницами на предмет потребности в транспорте. Созванивайтесь с главврачами и уточняйте. Это именно то, чем мы можем помочь нашим медучреждениям в оперативном режиме, - сказал Василий Орлов. - Что касается штрафов, то практика показывает, что это действенная мера. Также особое внимание - на дистанционную работу. Все главы доложат мне детально об этих вопросах на следующем заседании штаба