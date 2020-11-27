В Амурской области зарегистрировали 156 новых случаев коронавируса

За прошедшую неделю зарегистрировали на 32 случая заболевания меньше, чем за предыдущую Фото: архив редакции

За сутки в Амурской области подтверждено 156 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии заболели 10 914 человек. Вылечились 8 113 амурчан, в том числе за минувшие сутки - 184. Продолжают лечение 2 703 пациента.

Количество летальных исходов за сутки не изменилось и по-прежнему составляет 98.

Тем временем, за неделю в Амурской области зарегистрировано на три десятка новых случаев COVID-19 меньше. Однако увеличилась тяжесть протекания заболевания. Об этом сообщают сегодня, 27 ноября, на оперативном штабе в Правительстве региона.

- За 48 неделю зарегистрировано 1092 случая COVID-19. Это на 32 случая меньше предыдущей (на 47 неделе – 1124 случая). При этом, по мнению специалистов Роспотребнадзора, динамики к стабилизации и снижению заболеваемости по-прежнему нет, - передает пресс-служба ведомства.

Основная заболеваемость сосредоточена в г. Благовещенске (453) – 41% с еженедельной тенденцией к росту. Наиболее выраженный рост отмечен в Михайловском (в 6 раз), в Зейском (в 3,6 раза), в Селемджинском (в 3 раза) районах, в Шимановске (в 2,3 раза), Сковородинском районе (в 1,5 раза), Белогорске (на 17%), в Серышевском районе – на 14%.

- Если сказать в общем по ситуации с ОРВИ в области, то болеет в основном работающее и пожилое население, - рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. – По-прежнему самая защищенная и спокойно-реагирующая группа на респираторные инфекции – это дети от рождения до 14 лет. Более того, уровень заболеваемости в этой возрастной группе в этом году ниже почти в 2 раза, чем в прошлом. По взрослому населению, 1245 человек сейчас лечатся от пневмонии всех этиологий.

Кроме того Роспотребнадзор рекомендовал в предновогодний месяц усилить рейды по торговым центрам и точкам общепита с целью выявления нарушений санитарного режима.

- За неделю в области обследовано 238 объектов, из них в 127-ми из них нашли те или иные нарушения. Это составляет 23 %, на прошлой неделе было 13 %. Мы прекрасно знаем и читаем в социальных сетях объявления о корпоративах за закрытыми дверями после 21:00. В текущей сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом это недопустимо. Рейды будут усилены, - отметили специалисты.