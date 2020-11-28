В Благовещенске появится новый картодром

На данный момент идёт подготовка к аукциону для продажи участка

В Благовещенске планируют открыть картодром, на котором смогут заниматься дети. С таким предложением выступила федерация автомобильного спорта Амурской области.

- Поступило обращение инициативной группы о предоставлении земельного участка, который сегодня не востребован в городе Благовещенске. Речь идёт об асфальтированной территории в районе бывшего авторынка по улице Воронкова, которая в настоящее время пустует. На комиссии по правилам землепользования и застройки города Благовещенска было принято решение о том, что данную территорию возможно использовать под картинг-трассу, - пояснил председатель комитета по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Благовещенской городской Думы Константин Ельцов.

Картингом смогут заниматься дети от пяти до тринадцати лет. Для них создадут трассу с несколькими виражами, трибуну для зрителей, парковку для участников занятий, пит-лейн, гостевую парковку, судейские посты, площадку для дежурства медиков и спасателей и даже подиум для награждения.

Открытие тренировочного центра может помочь популяризовать этот вид спорта в Приамурье. К тому же, федерация планирует самостоятельно закупить картинги для детей, чтобы родителям не пришлось тратить на них дополнительные средства.

- Программа обучения будет рассчитана на детей от 5 лет и старше. Поэтому мы искали такой участок, чтобы дети могли добираться на занятия на рейсовых автобусах. Проект не предусматривает появления капитальных строений, мы планируем обустроить площадку для организации тренировочного процесса. Сделаем трассу, разобьём её на сектора, и по секторам ребята будут проходить обучение, отрабатывать прохождение определенных виражей, - рассказал Анатолий Ветров, председатель федерации автомобильного спорта Амурской области.