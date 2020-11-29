Василий Орлов: «Строительство виадука в Свободном рассчитываем закончить в срок»

Прежний путепровод рухнул в 2018 году. Фото: @presssluzhba_svb

Строители свободненского путепровода к концу года приступят к возведению опор будущего виадука. Об этом рассказал Василий Орлов, который пообещал, что в начале года начнутся работы по сборке пролетного строения, а весной появится конструктив путепровода.

- Учитывая социальную значимость путепровода, и как его ждут жители Свободного, рассчитываем закончить строительство в срок, без задержек и в хорошем качестве, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Пока на объекте трудятся более 40 рабочих, но с началом следующего этапа количество рабочего состава будет увеличиваться. Так, уже начинаются работы по сооружению стапеля под укрупнение и монтаж пролетного строения.

- На данный момент на объекте производится устройство буронабивных столбов - третья опора в работе, по двум уже закончили. Выполняется устройство шпунтового ограждения под разработку котлована второй опоры, а также ведется армирование ростверка первой опоры, - рассказал руководитель дирекции по строительству АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов.

Напомним, путепровод в Свободном обрушился в 2018 году. Его решили не восстанавливать, строение, которое соединяло залинейную часть города с центральной, частично демонтировали. Из федерального бюджета были выделены деньги на строительство нового виадука, Минтранспорта следит за ходом строительства.