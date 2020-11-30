Для боксов в автобусах Благовещенска выделили 42 тысячи бесплатных масок

Пассажиры охотно разбирают маски, когда у них нет своей. Фото: мэрия Благовещенска

На сегодняшний день уже в 36 благовещенских автобусах установлены боксы с бесплатными масками. Всего предстоит оборудовать боксами 53 автобуса МП «Автоколонна 1275». Предприятию выделили 42 тысячи масок – предприниматели города предоставили их на безвозмездной основе.

По последним подсчетам, за неделю пассажиры взяли в городских автобусах около 650 масок.

- Боксы, которые установлены в автобусах, пополняются кондукторами. Бывает, что пассажиры берут сразу по несколько штук. В таких случаях мы в полемику не вступаем, но стараемся объяснить людям, что это благотворительная помощь, и она не безгранична. Мы хотим, чтобы все люди, которые находятся в автобусах, были в масках. То есть, если вдруг кто-то забыл маску или она, допустим, порвалась, можно воспользоваться бесплатной по принципу – одна маска в одни руки, – рассказал заместитель начальника МП «Автоколонна 1275» Александр Шахрай.

Напомним, установить боксы с бесплатными масками в автобусах Благовещенска поручил мэр города Олег Имамеев. По замыслу градоначальника, это поможет жителям соблюдать масочный режим, установленный в общественном транспорте.

Между тем, автобусы Благовещенска ежедневно проходят обработку генератором холодного тумана – это также позволит предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.