Глава Приамурья встретился с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным

Регион подал заявку на выделение 4,3 млрд рублей на период 2021-2024 гг. Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. На встрече руководители обсудили реализацию в регионе федеральной программы по стимулированию жилищного строительства нацпроекта «Жилье и городская среда».

За счет субсидирования у строительных организаций сокращаются временные и финансовые издержки. Таким образом, в Приамурье должны увеличиваться темпы жилищного строительства. Например, в 2020 году регион получил 345 млн рублей из федерального бюджета, за счет чего строится водовод в Благовещенске и детский сад в Чигирях на 120 мест.

- С вводом в эксплуатацию этих объектов существенно сократятся затраты застройщиков и позволят обеспечить ввод на прилагающих территориях в 2020 году 25 тыс. м. кв. жилья, - рассказали амурские власти.

Также регион подал заявку на выделение 4,3 млрд рублей на период 2021-2024 гг. Средства пойдут на создание инфраструктуры для жилищного строительства в области.