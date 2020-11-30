Благовещенцу грозит 7 лет тюрьмы за гибель пяти человек в ДТП

«Водитель и пассажир виновной машины разлетелись по разным сторонам», - писали паблики в 2019 году. Фото: соцсети

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины. Благовещенца обвиняли в нарушении ПДД, что привело к гибели людей по неосторожности. В ближайшее время 60-летний фигурант дела предстанет перед судом.

Напомним, само ДТП произошло в ноябре 2019 года. В районе с. Томичи в Белогорском районе водитель Toyota Land Cruiser Prado решил обогнать Toyota Carina. При этом автомобилист не учел образовавшуюся на дороге наледь, которая появилась после дождя. Кроме того, скорость внедорожника при этом была более 100 км/ч, сообщает УМВД по Амурской области.

В результате два автомобиля столкнулись, в ДТП погибли и водитель Toyota Carina, и все его четверо пассажиров. Самому младшему из скончавшихся в иномарке было 18 лет. Все они умерли на месте происшествия.

За время следствия было опрошено большое количество свидетелей, было проведено несколько видов экспертиз, в том числе и две автотехнические. В итоге автомобилисту теперь грозит срок до 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.