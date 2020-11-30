В Благовещенске стартовал ледовый сезон: заработали катки

Есть и бесплатные катки в Благовещенске. Фото: мэрия Благовещенска

В выходные в Благовещенске заработал каток на стадионе «Юность». Теперь горожан ждут по выходным с 12:00 до 20:00.

Как оказалось, стоимость проката на «Юности» осталась прежней: дети до 7 лет со своими коньками могут кататься бесплатно. Остальные посетители, у которых есть коньки, могут пользоваться катком за 80 рублей. Причем время катания не ограничено. А вот за прокат коньков в час прося 100 рублей (для детей до 7 лет – 50 рублей).

Кстати, на катке «Юность» действует масочный режим.

По предварительной информации, на стадионе «Амур» каток заработает в воскресенье, 6 декабря. Там уже начали заливать площадку, кататься можно будет с 16:00 до 20:00 (кроме понедельника и четверга – это выходные).

Бесплатно можно будет кататься на ледовой площадке в парке Дружбы. Время работы площадки не ограничено.

Напомним, этой зимой в Благовещенске откроются более 60 ледовых площадок и катков, из них 15 заработают на территории городских школ.