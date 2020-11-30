За сутки в Приамурье 155 человек заболели коронавирусом

Больше всего заболевших - в Благовещенске Фото: @minzdravamur

В Амурской области за последние сутки зафиксировали 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем 29 ноября, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

У большинства заболевших (109 человек) заболевание протекает в виде ОРВИ (70 %), у 14 – бессимптомно (9 %), у 32 – в виде пневмонии (21 %).

Всего за время пандемии зарегистрировано 11 380 случаев, показатель заболеваемости составляет 1440,43 на 100 тысяч населения.

Напомним, что за прошедшую неделю выявили 1 092 случая COVID-2019:

Благовещенск – 453 случая;

Свободный – 140 случаев;

Белогорск – 61 случай;

Тында – 58 случаев;

Зея – 48 случаев;

Серышевский район – 41 случай;

Райчихинск – 40 случаев;

Шимановск – 39 случаев;

Константиновский район – 30 случаев;

Магдагачинский район – 22 случая;

Зейский район – 18 случаев;

Селемджинский район – 15 случаев;

Благовещенский район – 13 случаев;

Сковородинский район – 13 случаев;

Михайловский район – 12 случаев;

Октябрьский район – 12 случаев;

Бурейский район – 11 случаев;

Ромненский район – 11 случаев;

Мазановский район – 9 случаев;

Ивановский район – 9 случаев;

Завитинский район – 8 случаев;

Архаринский район – 8 случаев;

Тамбовский район – 6 случаев;

Тындинский район – 6 случаев;

Белогорский район – 3 случая;

Свободненский район – 3 случая;

Шимановский – 3 случая.

38% случаев приходится на возрастную группу 30-49 лет, 33% - от 50 до 64 лет, 15% - 18-29 лет и 14% - люди старше 65 лет.