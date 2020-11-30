За сутки в Приамурье 155 человек заболели коронавирусом

Больше всего заболевших - в Благовещенске Фото: @minzdravamur
В Амурской области за последние сутки зафиксировали 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем 29 ноября, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
У большинства заболевших (109 человек) заболевание протекает в виде ОРВИ (70 %), у 14 – бессимптомно (9 %), у 32 – в виде пневмонии (21 %).
Всего за время пандемии зарегистрировано 11 380 случаев, показатель заболеваемости составляет 1440,43 на 100 тысяч населения.
Напомним, что за прошедшую неделю выявили 1 092 случая COVID-2019:
Благовещенск – 453 случая;
Свободный – 140 случаев;
Белогорск – 61 случай;
Тында – 58 случаев;
Зея – 48 случаев;
Серышевский район – 41 случай;
Райчихинск – 40 случаев;
Шимановск – 39 случаев;
Константиновский район – 30 случаев;
Магдагачинский район – 22 случая;
Зейский район – 18 случаев;
Селемджинский район – 15 случаев;
Благовещенский район – 13 случаев;
Сковородинский район – 13 случаев;
Михайловский район – 12 случаев;
Октябрьский район – 12 случаев;
Бурейский район – 11 случаев;
Ромненский район – 11 случаев;
Мазановский район – 9 случаев;
Ивановский район – 9 случаев;
Завитинский район – 8 случаев;
Архаринский район – 8 случаев;
Тамбовский район – 6 случаев;
Тындинский район – 6 случаев;
Белогорский район – 3 случая;
Свободненский район – 3 случая;
Шимановский – 3 случая.
38% случаев приходится на возрастную группу 30-49 лет, 33% - от 50 до 64 лет, 15% - 18-29 лет и 14% - люди старше 65 лет.