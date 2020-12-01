Амурчанина задержали за попытку купить водительские права за 80 тысяч рублей

Факт передачи денег был задокументирован. Скриншот видео

В Свободном задержали мужчину, которого подозревают в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. Житель Свободного пытался купить водительские права за 80 тысяч рублей, 29 ноября он передал деньги сотруднику ГИБДД.

Как рассказали в УМВД по Амурской области, за крупную суму денег амурчанин хотел получить водительское удостоверение категорий В, С и D без сдачи обязательного квалификационного экзамена.

Вместо должностного преступления полицейский обратился к коллегам и сообщил о незаконных действиях амурчанина.

- Сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Амурской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области задокументировали факт дачи незаконного денежного вознаграждения сотруднику полиции. В совершении преступления подозревается мужчина 1991 года рождения, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки. Мужчина находится под стражей.