За масочным режимом в Благовещенске начали следить спасатели

Протоколы в рейде не составляли. Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf

За одну неделю в Благовещенске сотрудники мэрии и полицейские проверили 75 предприятий потребительского рынка и 305 автобусов. Везде комиссии проверяли соблюдение масочного режима.

Теперь к рейдам подключились и сотрудники управления по делам ГО ЧС города Благовещенска. Вместе с полицейскими они проверяли торговые центры города, но протоколы не составляли, обошлось все устными замечаниями.

Как рассказали в администрации Благовещенская, теперь спасатели будут ежедневно следить за соблюдением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

- Для снижения риска распространения COVID-19 руководителям предприятий торговли рекомендовано ограничить проведение акций, распродаж и мероприятий, предполагающих массовое скопление людей, усилить режим дезинфекции, - напоминают в мэрии.

Кстати, 23 человека были наказаны за нарушение масочного режима, еще 7 протоколов были составлены за неделю в отношении родителей, чьи дети находятся в торговых центрах без сопровождения.