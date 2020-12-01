Новая подсветка на Благовещенской ТЭЦ не отразится на тарифе для горожан

Горожане уже оценили подсветку

С сентября этого года на Благовещенской ТЭЦ начали монтировать подсветку градирен (охладительные башни). Спустя два месяца горожане смогли оценить иллюминацию, которая появилась на ТЭЦ.

- Это первый опыт архитектурной подсветки градирен на Дальнем Востоке. Проект был разработан нашей благовещенской компанией. Финансирование реализации проекта осуществляется за счет сэкономленных средств основной производственной программы предприятия. Отмечу, что на тарифе эти затраты не отразились. Подсветка сделана для того, чтобы наш Благовещенск стал еще краше и светлее, – рассказал Сергей Руденко, директор филиала «Амурская генерация».

На башнях высотой 53 метра установили более 700 современных светодиодных светильников. Смонтированы они только на трех верхних ярусах.

- Светильники имеют четыре разных световых матрицы – красную, зеленую, синюю и белую. В сумме они дают возможность демонстрировать различные световые программы. Причем каждый из светильников был запрограммирован отдельно. Кроме того, отдельно наш программист прописывал программы для свечения. Всего на градирнях Благовещенской ТЭЦ предусмотрено пять программ свечения, – пояснил Евгений Гамерман, подрядчик.

Оценил проект и мэр Благовещенска Олег Имамеев, который накануне побывал на объекте. По его словам, идея подсветить ТЭЦ принадлежит Василию Орлову, работа была масштабной, и уже понравилась горожанам.