Амурский губернатор высказал пожелание по ремонту БГПУ

Точная стоимость работы еще неизвестна. Фото: www.amurobl.ru

На рабочем совещании при губернаторе области Василии Орлове накануне говорили про ремонт здания БГПУ. Расчет стоимости работы по главному корпусу почти завершен. До 8-го декабря будет завершен подсчет по другим объектам.

По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, при подсчете ремонтных работ Амурского педагогического колледжа, состоящего из трех крыльев, возникли сложности. В том крыле, что ближе к набережной, чердак оказался в плачевном состоянии, требуются дополнительные затраты. Детальное обследование завершится в феврале 2021 года. Также предстоит сделать подсчет работ в общежитии БГПУ по ул. Ленина, 117 и корпусе Б по ул. Ленина, 104. В ремонтную смету войдут работы и в здании по ул. Горького, 231. Причем здание, где находится факультет педагогики и методики начального образования БГПУ, будут ремонтировать не в следующем году, а после ремонта колледжа и главного корпуса БГПУ.

Только на замену оконных блоков в главном корпусе БГПУ требуется 32 млн рублей. На ремонт фасада уйдет 23 млн рублей. Сейчас ГКУ «Строитель» проверяет эту смету, после чего будет известна окончательная сумма. До 1 марта будет выбран подрядчик.

- Мы с вами уже говорили о необходимости разделить замену окон на 2 этапа. В первую очередь сделать те, что выходят на «лицевую» часть: Ленина - Шимановского. Вторым этапом - те, что выходят во двор. У меня пожелание: если мы фасад делаем до ноября следующего года, то надо водостоки поставить, чтобы отремонтированный фасад не потёк. Причем, водостоки должны быть не обычные, как на жилых домах, а с соблюдением исторической достоверности. Это тоже важно, - отметил Василий Орлов, губернатор Амурской области.

Напомним, здание БГПУ и педколледжа получат художественную подсветку. Сколько на все уйдет денег, станет известно после декабрьской сессии Законодательного Собрания и утверждения бюджета на 2021 год.