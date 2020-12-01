Амурчане смогут узнавать о положенных льготах через Госуслуги

Новый механизм даст возможность гражданам получить информацию оперативно. Скриншот

С 1 декабря 2020 года любой россиянин сможет узнать о положенных льготах и мерах соцзащиты на портале Госуслуг. Зарегистрированным пользователям будут приходить соответствующие уведомления.

«Парламентская газета» напоминает, что нововведение обеспечивает оперативный доступ граждан, в частности, к информации о налоговых льготах, ипотечных каникулах, льготном кредитовании, использовании материнского капитала, а также региональных льготах.

Данные обо всех льготах будут храниться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), и Госуслуги с согласия пользователя могут запрашивать информацию оттуда.

Напомним, о необходимости совершенствовать систему оповещения граждан о льготах сенатор от Амурской области Иван Абрамов, заявил в Совете Федерации еще год назад.

«Ранее поднимал вопрос о том, что данные о положенных льготах необходимо разместить на портале Госуслуг. К примеру, сведения по налогам приходили и в «Госуслуги», и на почту, а по льготам ситуация другая, чтобы найти информацию, людям надо было постараться. Чтобы получить льготу, приходилось идти в муниципалитет, писать заявление, обивать пороги различных учреждений. В сегодняшних реалиях такой подход уже устарел. Новый механизм даст возможность гражданам получить информацию оперативно и в удобном формате. Считаю, что следующим шагом должно стать автоматическое предоставление льгот», - рассказал Иван Абрамов @ivanabramov2012.

Между тем, с 1 июля 2021 года сведения о льготах россияне смогут получать также через единый call-центр на базе ПФР — там предоставят развёрнутую консультацию по всем вопросам, связанным с соцподдержкой.

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Публикация от Иван Николаевич Абрамов (@ivanabramov2012)