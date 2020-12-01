В Приамурье коронавирус подтвердили еще у 156 человек

Амурчан просят соблюдать все санитарные нормы. Фото: pixabay.com

На 1 декабря в Амурской области выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала года в регионе COVID-19 заболели 11536 человек, выздоровели 8720 человек. За последние сутки из больниц были выписаны 176 человек, переболевших коронавирусом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Амурской области, за последние сутки в регионе темп прироста составил 1,4 %. Показатель заболеваемости составляет 1460,17 на 100 тысяч населения.

За время пандемии в Амурской области от COVID-19 скончались 98 человек. С 21 ноября, согласно данным стопкоронавирус.рф, в регионе не было зарегистрировано ни одного летального исхода от коронавируса.

Всего обследовано на COVID-19 в Приамурье свыше 574 тысяч человек, в том числе за последние сутки – 5276.