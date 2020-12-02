Амурчан в простуженном состоянии просят не ходить в аптеки

Жителей попросили поменьше дотрагиваться до лица. Скриншот

Жителей Приамурья с признаками простуды попросили не появляться в общественных местах. Гражданам не стоит ходить в аптеки, магазины, покупать продукты и лекарства могут их родственники. Об этом заявил Александр Платонов, главный врач областного кожно-венерологического диспансера.

По словам медика, в таком состоянии человек становится разносчиком инфекции, причем неизвестно какой, простуды или коронавируса.

- Ему нужно подумать и о себе: простуженный – это человек с явно ослабленным иммунитетом. То есть возникает дополнительная угроза заражения иными инфекциями, не обязательно COVID-19. Но стоит не забывать, что коронавирус преимущественно передается воздушно-капельным путём. Естественно, входными воротами будут являться дыхательные пути. На фоне ослабленного физического состояния, даже не имея новой болезни, ее легко получить от тех же бессимптомных носителей, - сказал Александр Платонов.

Амурчанам в очередной раз напомнили, что маски снижают риск заражения COVID-19. Менять их надо каждые два часа, а многоразовые стирать после рабочего дня. Также стоит уделять внимание чистоте рук, через них легко занести COVID-19 на слизистые глаз, носа, рта.

- Есть даже приблизительные подсчёты: если оба собеседника в масках (при условии, что они надеты правильно – нос и рот закрыты), то риск заражения снижается до 75-80 %. Это достаточно высокий уровень безопасности. И в случае, если население будет прибегать именно к ношению индивидуальных масок правильно, это будет достаточно высоким залогом не заразиться вирусом COVID-19, - подчеркнул председатель правления Медицинской Палаты Амурской области.

Чтобы повысить иммунитет в зимний период, амурчанам советуют принимать витамины, лимоны, черную смородину, рыбий жир и его производные.

- В этот сложный период лучше сократить общение, больше работать дистанционно. Если все будут соблюдать эти меры, пандемия пойдёт на спад, - подвел итог врач.