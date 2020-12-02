Василий Орлов планирует вернуть авиамаршрут Благовещенск-Хабаровск

В Амурской области планируют расширить авиамаршруты. По словам губернатора Василия Орлова, в скором времени амурчане смогут летать в Зею, там как раз идет строительство взлетно-посадочной полосы.

В этом году в регионе запустили маршрут Благовещенск – Тында – Благовещенск. Губернатор отметил, что даже осенью самолеты летали с загрузкой около 70 %, отменять рейсы не собираются. Тем более, что стоимость билета на самолет не намного выше, чем на поезд (около 2500 рублей).

Из-за пандемии в этом году перестал летать самолет рейсом Благовещенск – Хабаровск. В следующем году его планируют вернуть, причем он должен попасть в список субсидированных, заметил Василий Орлов.