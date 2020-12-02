Пожар в здании ЦУМа Благовещенска: загорелся уличный банкомат

Из людей никто не пострадал. Фото: 28.mchs.gov.ru

Вечером во вторник, 1 декабря, в центральном универсальном магазине Благовещенска произошел пожар. Как рассказали амурские спасатели, вспыхнул банкомат, который был встроен в здание.

После сообщения о пожаре на место выехали 17 человек из Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Также было задействовано три единицы техники. Спустя три минуты пожарные ликвидировали открытое горение.

Во время происшествия никто не пострадал.

- Огнем повреждены банкомат и продукция в торговой секции на общей площади 3 квадратных метра, - рассказали в ГУ МЧС по Амурской области.

По факту возгорания проводится разбирательство, предположительно, электрооборудование было неисправно.