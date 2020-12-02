Губернатор: «Коечного фонда в Приамурье для лечения COVID-19 достаточно»

Губернатор Амурской области Василий Орлов накануне провел прямой эфир в Instagram и ответил на вопросы жителей. Больше всего амурчан волновала обстановка с коронавирусом, чему губернатор уделил пристальное внимание.

Так, Василий Орлов подчеркнул, что «с большой аккуратностью» можно говорить о стабильной обстановке: в день фиксируют по 150-160 случаев заражения COVID-19.

- Конечно, расслабляться сейчас очень рано. И каждый может оказать свою помощь: не заболеть. Для этого, пожалуйста, соблюдайте меры, рекомендованные Роспотребнадзоров, принятые областным штабом, - обратился к амурчанам губернатор.

В среднем в области проводят около 6000 исследований на коронавирус, но потребность на 1000 больше. По этой причине образовалась очередь в 8000 тестов. Для того, чтобы ее уменьшить, регион закупил 10300 экспресс-тестов на коронавирус.

Также для Тынды, Зеи, Свободного, Благовещенска и Белогорска были закуплены пять ПЦР-лабораторий, каждая мощностью до 500 исследований в сутки. В начале декабря будет начат монтаж автоматизированной станции, которая позволит проводить в сутки 1000 исследований на коронавирус.

- На сегодня коечного фонда для лечения коронавируса достаточно. Как вы знаете, койки мы развернули и в роддоме Благовещенска. Это связано с тем, что там 50 коек подключены к кислороду. Мы используем все возможности. Роженицы направляются в перинатальный центр, там врачи справляются со своими задачами. Что касается медицинских препаратов, то основные средства, безусловно, имеются в наличии в наших больницах. С аптеками ситуация сложнее, но причина отсутствия тех или иных препаратов в том, что сейчас попросту не справляется производство. Поставки в регионы идут в зависимости от дефицита, - сказал Василий Орлов.