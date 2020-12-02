В Приамурье подтвердили 153 новых случаев заражения COVID-19

Ко 2 декабря в Амурской области подтвердили 153 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом в регионе «ковидом» заболели 11689 человек. Из этого числа 8968 человек уже выздоровели.

По официальных данным, в Амурской области за все время пандемии скончались 98 человек, зараженных коронавирусом. С 23 ноября в регионе не было новых летальных исходов.

Между тем, за сутки выписались из амурских больниц рекордное число человек – 248. За месяц число выздоровевших еще не превышало отметки в 200 пациентов.