Амурской области выделили 90,5 млн рублей на выплаты медикам

Врачи работают в условиях повышенной нагрузки. Фото: www.pexels.com

Накануне глава Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении российским врачам денег на стимулирующие выплаты. Всего на специальные выплаты уйдет 10 млрд рублей. Деньги получат медработники, которые работают с зараженными коронавирусом.

Уже известно, что деньги выделят из резервного фонда Правительства РФ. Получила финансовые средства и Амурская область, деньги уж пришли на счет. Сотрудники министерства здравоохранения региона готовят порядок выплат медицинским работникам за ноябрь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в начале пандемии распорядился выделить деньги врачам, среднему и младшему персоналу, водителям скорых и пр. Все они работают в настоящее время с повышенной нагрузкой.