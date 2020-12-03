Врач рассказал, на что жалуются амурчане после выздоровления от COVID-19

Амурчане уже переболели летом, а осенью приходят с жалобами. Скриншот видео

Амурские врачи отмечают: до коронавируса они еще не видели таких полисегментарных изменений. У пациентов с COVID-19 вирус поражает сразу оба легких, а после выздоровления болезнь может годами о себе напоминать.

Заведующий отделением лучевой диагностики Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Андрей Ильин в день принимает до 70 пациентов, которым делает компьютерную томографию. Не у всех выявляют пневмонию и COVID-19, но есть и такие случаи. Сам же медик пока не заразился, он регулярно сдает мазки.

По словам врача-рентгенолога, не всем с положительным тестом на COVID-19 нужно делать КТ.

«Это метод лучевой диагностики, основанный также на применении рентгеновского излучения, по результатам которого мы получаем срезы органов человека. При коронавирусной инфекции изменения будут малоинтенсивные, особенно на ранних стадиях. Это изменение по типу матового стекла. Поэтому КТ назначают не ранее, чем на 5-7 день от начала заболевания, так как до этого еще не сформируются изменения в легких и будет ложноотрицательный результат, а человек получит ненужную и очень серьезную лучевую нагрузку. На более поздних стадиях - это более плотные изменения по типу булыжной мостовой и участки консолидации. Чаще изменения носят двусторонний характер и полисегментарный характер. То есть изменения располагаются в обоих легких, как правило. Занимают большую часть сегментов лёгких. Каждое легкое делится на сегменты, и практически в каждом сегменте эти изменения будут», - объяснил врач.

По словам Андрея Ильина, коронавирус достаточно коварен – сначала у пациента может 10% поражения легких, позже уже все 60%. Спрогнозировать это нереально, т.к. все зависит от состояния пациента, от наличия патологий.

Даже после выздоровления в легких видна «матовость», уплотнения уменьшаются. Есть люди, кто переболел еще летом, тесты отрицательные, но «картина» остаточных явлений в легких до сих пор есть.

- Многие из них жалуются на плохую работоспособность, не такие как ранее быстрые реакции, болевые ощущения в грудной клетке. Симптомы интоксикации могут сохраняться очень долгое время. В том числе, периодически небольшое повышение температуры, - отметил доктор.