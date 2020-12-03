Благовещенск к Новому году уже украшают праздничной иллюминацией

К 25 декабря завершится монтаж новогодней иллюминации. Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf

За зданием правительства Амурской области начали монтировать светодиодную ленту на деревьях. На каждое дерево уходит по 40-50 метров, всего должно уйти примерно 5 км ленты. Причем лента, которая светит теплым белым светом, выдерживает морозы до 45 градусов и не рвется.

- Лента хорошо заизолирована и безопасна как для окружающих, так и для самих деревьев. Все это делается для того, чтобы радовать жителей города, поэтому мы надеемся, что благовещенцы – люди сознательные, добропорядочные и не будут портить новогоднюю иллюминацию, – рассказал представитель подрядной организации ООО «Тандем» (г. Владивосток).

Также иллюминация появится на деревьях в сквере им. Мухина на площади Ленина, в сквере у ЦЭВа. Всего будет украшено более 200 деревьев.

Кроме того, на ул. Горького на участке от Калинина до Кузнечной появится светодиодная конструкция «Звездное небо». На городских улицах загорятся «Снежинки», «Сосульки» и «Звезды». К 25 декабря новогодняя иллюминация в Благовещенска должна быть смонтирована.

Напомним, также в Благовещенске установят праздничные елки, ледовые фигуры и пр.