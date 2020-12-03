Мэрия отправила гуляющих по набережной благовещенцев «по нужде» в кафе

Предприниматели согласились пускать за деньги в уборные своих кафе. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Благовещенская администрация нашла выход из давней проблемы – отсутствия туалетов на набережной. Горожанам посоветовали ходить в уборные, расположенные в кафе и муниципальных учреждениях.

По данным мэрии, пока на набережной не построят общественные туалеты, предприниматели будут предоставлять горожанам туалеты в своих заведениях. Позже откроют туалеты, расположенные в «Трибуне Холл».

- Для удобства горожан администрация Благовещенска заключила соглашение с предпринимателями, владеющими объектами общественного питания, расположенными на городской набережной. В соглашении речь идёт о предоставлении жителям города, гуляющим по набережной, возможности использования туалетов, - сообщила пресс-служба благовещенской администрации.

За 20 рублей вас пустят в кафе «Арм-пицца» (ул. Краснофлотская, 147) с 11:30 до 21:00, кафе «Пинцерия» (ул. Краснофлотская, 135) с 11:00 до 21:00, кофейня «Коффетиссимо» (ул. Пионерская, 2) с 7:30 до 21:00, кафе «Ритм» (ул. Краснофлотская, 153) с 11:00 до 21:00.

Также туалет открыт на территории горпарка (в районе катка). Воспользоваться им можно с 12:00 до 20:00 (кроме понедельника). Открыт туалет и в ГДК – с 9:00 до 20:00.