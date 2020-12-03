Губернатор Василий Орлов посетил стройплощадки объектов Свободного

Василий Орлов дал указания на местах. Фото: www.amurobl.ru

Василий Орлов проверил строительные площадки важных объектов Свободного. Глава региона побывал на месте будущего путепровода, ФОКа и очистных сооружений.

Так, на стройплощадке путепровода завершили бурение, армирование и бетонирование свай опор № 2 и 3, подготовлено основание для опоры № 1. Сейчас готовится котлован под опору № 3, проводятся земляные работы по переустройству линии электропередач.

«На площадке задействовано более 50 человек и 26 единиц техники, работы идут в графике. В середине февраля ожидается поставка первых маталлоконструкций для сборки пролетных строений», - сказал генеральный директор ООО СК Мостотрест ГК СК МОСТ Виктор Мартыненко.

Напомним, путепровод в Свободном построят взамен рухнувшего в 2018 году виадука, на работы выделено из бюджета более 1 млрд рублей (большая часть денег уже поступила).

Проверил Василий Орлов и строительную площадку очистных сооружений, средства были выделены в рамках единой субсидии. Работы начались в 2019 году, а в октябре 2021 года объект должны сдать. Благодаря этому, к очистным сетям подключат центральную часть города и микрорайон Ударный.

«Сейчас согласно графику возведен каркас здания биологической очистки, устанавливается и настраивается оборудование биоочистки, ведется монтаж инженерных сетей. Строится здание механической очистки. Началась подготовка к монтажу каркаса здания механической очистки, монтируются глубинные насосы. Готовность объекта составляет 60%», - рассказал руководитель проекта АО «Гидроэлектромонтаж» Дмитрий Кофтун.

Готов уже к открытию ФОК, приемная комиссия должна только принять объект. Причем Василий Александрович попросил поторопиться с вводом ФОКа в эксплуатацию. Рядом со зданием построили площадки для воркаута, подготовки и сдачи норм ГТО. Стадион находится на прилегающей территории с покрытием из резиновой крошки.

В итоге жители Свободного смогут пользоваться спортивным залом, тренажерным и фитнес-залами, столовой, методическими кабинетами.