Рекордное за сутки количество амурчан выздоровели после «ковида»

За сутки выявили 152 случае коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в Приамурье выявили 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом количество выздоровевших после болезни рекордное за этот месяц - 307 человек, сообщает Стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии 11 841 амурчанин заразился коронавирусом, из них 9 275 человек уже выписались с выздоровлением. 98 случаев закончились летальным исходом.

Напряжённая ситуация наблюдается по всей стране. За последние сутки в России выявлено 28 145 случаев COVID-19 в 85 регионах. За всё время эпидемии зарегистрировано 2 375 546 случаев, количество вылечившихся достигло 1 859 851 человек.

К слову, управление Роспотребнадзора по Амурской области дала несколько советов для профилактики коронавируса дома. Когда возвращаетесь домой, обработайте руки или перчатки на руках антисептиком, переобуйтесь в домашнюю обувь.

Дезинфицирующим средством следует протереть ручки двери, выключатель в прихожей и сам флакон с дезинфицирующим средством. Только после этого снимите маску и перчатки и утилизируйте их, после чего тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Не забывайте о влажной уборке и проветривании комнат.

Если в квартире были посторонние люди, позаботьтесь о том, чтобы обработать выключатели, ручки дверей, краны и другие объекты, которых касались гости.