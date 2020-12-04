Амурский губернатор посетил котельную в Возжаевке – взамен нее готовятся строить новую

Новая котельная будет работать на угле вместо дорогого мазута. Фото: правительство Амурской области

Глава Амурской области Василий Орлов посетил село Возжаевка Белогорского района – в частности, котельную №492, которая обслуживает бывшей военный городок. В муниципальную собственность старую мазутную котельную Минобороны РФ передало в 2017 году. Однако из-за неоднократных сбоев в ее работе решено было построить новую.

- Аукцион на проектирование и строительство модульной котельной уже состоялся, определен подрядчик. Предварительная стоимость – 91 млн. рублей. По проекту будет установлено 5 котлов-термороботов. Окончание строительства запланировано на август 2021 года. Самое главное, нам удастся перейти на отопление с дорогого мазута на более дешевый уголь, - сообщил министр ЖКХ региона Алексей Тарасов.

По подсчетам МинЖКХ региона, ежегодная экономия от строительства новой котельной и перевода ее на уголь составит порядка 35 млн рублей. Губернатор Василий Орлов поинтересовался, на каком этапе находится передача земельного участка от Минобороны страны, на котором находится котельная, в собственность муниципалитета.

- Перевод земель в муниципальную собственность на заключительной стадии, совместно с Минобороны решен ряд вопросов, документы на подписании, - отчитался Алексей Тарасов.

В настоящее время мазутная котельная работает в штатном режиме, отапливается 17 многоквартирных домов, школа и детский сад села. Что касается сферы ЖКХ в общем, то за последние три года отремонтировано почти все тепло и водопроводные сети военного городка.

- В 2020 году в многоквартирных домах бывшего военного городка установлены общедомовые приборы учета и приобретено оборудование для бесперебойного прохождения отопительного периода на котельной, на эти цели было направлено порядка 5 млн рублей, - рассказал глава Белогорского муниципального округа Денис Инюточкин.

В ходе посещения котельной Василий Орлов напомнил министру ЖКХ региона Алексею Тарасову разобраться в вопросах ЖКХ, поступивших в рамках последнего прямого эфира в официальном аккаунте Инстаграм.

- В течение часа эфира было большое число вопросов от граждан, касающихся темы ЖКХ. Надо отработать по каждому вопросу персонально, организуйте работу с главами, - отдал поручение Василий Александрович.