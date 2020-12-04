Коронавирус нашли ещё у 149 амурчан

Врачи продолжают работать на износ. Фото: pexels.com

В Амурской области COVID-19 подхватили 149 человек. Темп прироста за последние сутки составил 1,3%, что сравнительно немного – бывали дни, когда он достигал и превышал 2%.

Среди новых заболевших большинство испытывает только симптомы острой респираторно-вирусной инфекции – таких 126 человек или 85% от числа заразившихся за сутки. У 9 человек (6%) наблюдается бессимптомная форма, у 14 пациентов (9%) – пневмония.

Таким образом, общее число ковидных больных в регионе достигло 11 990 человек, включая тех, кто уже выздоровел или скончался. Увеличилось ли число летальных исходов за прошедшие сутки, в управлении Роспотребнадзора по Амурской области не уточняется.