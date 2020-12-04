Амурчане смогут исполнить мечты сирот

Письма с желаниями будут ждать амурчан в здании правительства региона. Фото: правительство Амурской области

С 7 декабря в холле здания правительства Амурской области установят новогоднюю елку, на которой будут размещены письма – новогодние пожелания 8-11-летних сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Взять письмо и исполнить мечту ребенка сможет любой желающий.

Благотворительная акция «Стань Дедом Морозом» проходит в Амурской области с 2018 года. В 2019 году воспитанники 22 социальных учреждений региона написали 535 писем с пожеланиями Деду Морозу. Всего же за два года в рамках акции амурчане смогли исполнить новогодние мечты более 700 детей.

Каждый ребенок, чье письмо попадает на елку, получает загаданный подарок. И если вы хотите исполнить чью-то мечту, приходите с 7 декабря в здание правительства на Ленина, 135, и берите свое письмо.