В Амурской области свободны меньше четверти коек для ковидных больных

Лечение получают свыше 5,5 тысячи амурчан с инфекцией. Фото: pexels.com

В Амурской области свободный коечный фонд для больных коронавирусом составляет 22,6%. Напомним, всего в регионе работает 10 инфекционных стационаров на 1830 коек. Сейчас заняты 1417 из них.

Как уточнил в ходе заседания оперативного штаба первый замминистра здравоохранения Приамурья Иван Хомитов, на лечении в регионе находятся 5657 пациентов с COVID-19. Однако стационарно лечатся только 1417 человек, остальные 4240 пациентов находятся на амбулаторном лечении.

Вероятность подъёма заболеваемости по-прежнему остаётся высокой, отметила в свою очередь главный санитарный врач региона Ольга Курганова. По её словам, результаты оценки коллективного иммунитета к коронавирусу, которая проходила в Приамурье, показывают следующее:

- Достигнутый уровень серопревалентности среди населения области позволяет говорить о наличии предпосылок к временной стабилизации уровня заболеваемости, однако он еще недостаточен для полного затухания эпидемического процесса.

Между тем, в Приамурье с 14 декабря стартует третий этап этого исследования иммунитета. Мы будем следить за его результатами.