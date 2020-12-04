Амурчане выберут лучших врачей региона

«Клиника года» проводится в области в третий раз. Фото: архив КП-Благовещенск

В Амурской области продолжается голосование в первом городском конкурсе среди медицинских учреждений Благовещенска «Клиника года». В знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом и иными, не менее серьезными заболеваниями жители региона отдают свои голоса врачам, клиникам и медицинским центрам.

Кто получит награды в номинациях «Лучший врач» и «Лучшая клиника» станет известно только 31 января 2021 года. Борьба в самом разгаре – особенно серьезное противостояние назревает в номинации «Лучшая клиника», которая привлекла наибольшее внимание благовещенцев.

- В этом году медицинские учреждения оказались в самом пекле пандемии. В наши редакции приходят и слова благодарности, и жалобы в адрес клиник. Конкурс «Клиника года» позволит помочь выбрать тех, кто справился с нагрузкой, показал свой профессионализм и человечность. У пациентов есть возможность сказать человеческое спасибо за самоотверженный труд медработников, - говорят организаторы «Клиники года», представители Издательского дома «Дважды два».

В номинации «Лучший врач» проголосовать можно за нескольких докторов в зависимости от их специализации. Отдельно благовещенцы выбирают лучших гинекологов, лучших педиатров, лучших ревматологов и так далее.

У каждого врача и у каждой клиники явно найдутся благодарные пациенты, но победителем в той или иной номинации станет только тот участник, который наберет максимальное число голосов в ходе онлайн-голосования на портале 2x2.su. Они и получат памятные награды, которые вручат 4 февраля 2021 года лично в руки.

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