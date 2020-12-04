Василий Орлов поощрил лучшие города и районы Приамурья дополнительными средствами

Города и села продолжают преображаться. Фото: правительство Амурской области

В правительстве Амурской области озвучили ежегодный рейтинг муниципалитетов по темам социально-экономического развития за 2019 год. Лучшие из них получат дополнительные средства на продолжение успешного развития.

- Наилучших показателей в этом направлении в прошлом году достигли 12 городов и районов. Муниципалитетами проделана большая работа по улучшению социально-экономических показателей, повышению транспортной доступности и темпов жилищного строительства. Очень важно, что в большей степени этот результат зависит от самих жителей, которые в ходе опросов высказываются о деятельности органов местного самоуправления. Это очень высокая оценка, поэтому приняли решение о том, что лучшие муниципалитеты по темпам социально-экономического роста поощрим дополнительными средствами на развитие территорий и реализацию новых проектов, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова рассказала, что в этом году победителей определяли по новой методике. Первое, второе и третье места распределили отдельно среди городов и районов в южной, центральной и северной зонах. Это позволило провести более объективную оценку территорий с учетом статуса населённого пункта, а также климатических и географических условий.

Рейтинг лучших муниципалитетов по темпам социально-экономического развития в 2019 году выглядит следующим образом:

I место:

Среди городских округов – г. Благовещенск

Среди муниципальных районов:

Южная зона – Ивановский район

Центральная зона – Октябрьский район

Северная зона – Мазановский район

II место:

Среди городских округов – г. Свободный

Среди муниципальных районов:

Южная зона – Благовещенский район

Центральная зона – Свободненский район

Северная зона – Зейский район

III место:

Среди городских округов – г. Белогорск

Среди муниципальных районов:

Южная зона – Константиновский район

Центральная зона – Серышевский район

Северная зона – Магдагачинский район