Василий Орлов поощрил лучшие города и районы Приамурья дополнительными средствами

Города и села продолжают преображаться. Фото: правительство Амурской области
В правительстве Амурской области озвучили ежегодный рейтинг муниципалитетов по темам социально-экономического развития за 2019 год. Лучшие из них получат дополнительные средства на продолжение успешного развития.
- Наилучших показателей в этом направлении в прошлом году достигли 12 городов и районов. Муниципалитетами проделана большая работа по улучшению социально-экономических показателей, повышению транспортной доступности и темпов жилищного строительства. Очень важно, что в большей степени этот результат зависит от самих жителей, которые в ходе опросов высказываются о деятельности органов местного самоуправления. Это очень высокая оценка, поэтому приняли решение о том, что лучшие муниципалитеты по темпам социально-экономического роста поощрим дополнительными средствами на развитие территорий и реализацию новых проектов, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова рассказала, что в этом году победителей определяли по новой методике. Первое, второе и третье места распределили отдельно среди городов и районов в южной, центральной и северной зонах. Это позволило провести более объективную оценку территорий с учетом статуса населённого пункта, а также климатических и географических условий.
Рейтинг лучших муниципалитетов по темпам социально-экономического развития в 2019 году выглядит следующим образом:
I место:
Среди городских округов – г. Благовещенск
Среди муниципальных районов:
Южная зона – Ивановский район
Центральная зона – Октябрьский район
Северная зона – Мазановский район
II место:
Среди городских округов – г. Свободный
Среди муниципальных районов:
Южная зона – Благовещенский район
Центральная зона – Свободненский район
Северная зона – Зейский район
III место:
Среди городских округов – г. Белогорск
Среди муниципальных районов:
Южная зона – Константиновский район
Центральная зона – Серышевский район
Северная зона – Магдагачинский район