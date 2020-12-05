Еще 148 амурчан заразились коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Приамурье остается сложной Фото: @minzdravamur

В Приамурье уже больше 12 тысяч заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 148 новых случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

У 110 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74 %), у 12 – бессимптомно (8 %), у 26– в виде пневмонии (18 %).

Всего за время пандемии в Приамурье зарегистрировали 12 138 случаев, показатель заболеваемости составляет 1536,37 на 100 тысяч населения. Уже обследовали на COVID 595885 человек, в том числе за последние сутки – 5976.

Ситуация с коронавирусом сложна по всей стране. Всего за время эпидемии зафиксировали 2 431 731 случай. Из них 1 916 396 закончились выздоровлением, а 42 684 – летальным исходом. За сутки в стране заболели 28 782 человек, а выздоровели 27 644.

Помните, если у вас появились признаки заболевания, необходимо остаться дома и вызвать врача. Также стоит минимизировать контакты со здоровыми людьми, особенно пожилыми родственниками м близкими, которые имеют хронические заболевания. Дома стоит организовать влажную уборку с дезинфицирующими средствами и частое проветривание.