Василий Орлов: «Несмотря на пандемию, этот год можно назвать успешным по экспорту сельхозпродукции»

Экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Амурской области в 2020 году обсудили на совещании при губернаторе.

- Сравним этот год с 2019-ым, когда о пандемии еще не было слышно, и она не влияла на рынки сбыта, - предложил на совещании Олег Турков, министр сельского хозяйства Амурской области. - В 2019-ом экспорт продукции АПК Амурской области составил 3,4% от общего объема экспорта продукции АПК ДФО или 139 млн долларов США. Мы поставляли соевые бобы, масло соевое, соевый шрот, соевый белковый изолят и зерновые. Конечно, самая большая доля из этой продукции (93%) пришлась на соевые бобы и зерновые.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что, несмотря на пандемию, этот год можно назвать успешным по экспорту сельхозпродукции

– Из вашего доклада объективно видно, что выросли объемы продаж сои, соевого шрота и по другим позициям экспорта. Наша продукция поставлялась в 12 стран, например, КНДР, Тайланд, Вьетнам, Япония, Польша, США. Конечно, главный импортер для нашей области по-прежнему Китай: доля экспорта нашей продукции в КНР 97%, - заметил глава области.

И это несмотря на простой товара в начале года, отметили на совещании. Кроме того, ледовое сообщение с Китаем из-за достаточно теплого начала зимы будет открыто позднее обычного. Тем не менее, объемы экспорта на 1 декабря наша область выполнила на 86%, до конца 2020-го, по прогнозам, будет не менее 92%.

- Мы существенно перевыполнили план по экспорту сои: вместо 340 тысяч тонн вывезли 376,9 тысяч тонн, - доложил Олег Турков. - Правда, в три раза меньше вывезено масложировой продукции. Если брать соевый шрот, его можно было вывезти в разы больше. Но в течение полугода с китайской стороны не было всего необходимого пакета документов. Они хотели бы получать от нас больше сырья, так как там много заводов по переработке сои. Мы же заинтересованы продвигать свою переработанную продукцию, так как наши заводы готовы перерабатывать не менее 500 тыс. тонн сои в год. Это и налоговые отчисления в бюджет, и рабочие места для амурчан. По мясо-молочной продукции только-только процесс пошел, потому что официальное разрешение на ее вывоз в КНР дали относительно недавно - 23 сентября. По мёду все заявленные объемы вывезены полностью.

На совещании отметили, что значение имеют также цена, которая прописана в экспортных контрактах, и возвращение валютной выручки – а она невелика. Урон наносят и сельхозпроизводители, которые продают сою за наличный расчет. По итогу совещания было озвучено предложение лишать недобросовестных экспортёров права заниматься этой деятельностью, а также подготовить предложения в Правительство РФ, чтобы установить таможенную пошлину на сою и законодательно запретить реализацию сои на экспорт через процедуру биржевых торгов.