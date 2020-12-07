Реабилитация перенесших ковид амурчан вновь стартует в «Васильке»

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Санаторий «Василек» вновь приступает к выполнению программы реабилитации больных, перенесших COVID-19. Первый заезд запланирован на 15 декабря.

Принимаются больные, которые прошли стационарный и амбулаторный этапы лечения ковид в возрасте до 65 лет, включая семейную заболеваемость. Приказом министерства здравоохранения определены правила отбора и направления пациентов, основные показания и противопоказания.

- Реабилитация, длительность которой составит 14 дней, будет проходить в рамках Программы государственных гарантий для жителей Амурской области. На бесплатной основе предоставляется комплекс услуг: комфортные условия проживания, лечебное питание, полный спектр физиотерапевтических услуг, ЛФК, массаж, климатолечение целебным воздухом нашего соснового бора, - говорит главный врач ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» Олег Белый.

На курс санаторно-курортной реабилитации листок нетрудоспособности не предоставляется.

По вопросам направления в санаторий необходимо обращаться к участковому терапевту или педиатру, за дополнительной информацией – в администрацию санатория: 8(416-2)338151, 8-914-380-68-50, 8-914-380-68-51. Сайт учреждения - www.amurvasilek.ru.