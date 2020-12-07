Благовещенск, Свободный, Белогорск: Стала известна тройка «лидеров» по заболеваемости COVID-19 в Приамурье

В Благовещенске за семь дней заразились 364 человека. Фото: pexels.com

В Амурской области за прошедшую неделю новую коронавирусную инфекцию подхватили 1083 амурчанина. Показатель заболеваемости остаётся на уровне предыдущей недели, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Благовещенске – здесь заболели 364 человека. Второе место занимает Свободный и 161 случай заражения, третье – Белогорск и 46 случаев заболевания (подробнее см. «Только цифры»).

Рассказали в ведомстве и о состоянии новых заболевших. Среди заразившихся за неделю симптомы ОРВИ наблюдаются у 69,1%, пневмония – у 23,5%, бессимптомная форма – у 7,4%.

Болеют преимущественно амурчане среднего и пенсионного возраста. Так, 32,7% заболевших приходится на людей в возрасте 30-49 лет, 31,23% - в возрасте 50-64 лет, 6,7% - в возрасте 18-29 лет, 15,7% - старше 65 лет.

Под медицинским наблюдением находится 7 999 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Распределение недельных случаев по городам и районам:

- г. Благовещенск – 364 случая;

- г. Свободный – 161случаев;

- г. Белогорск – 46 случай;

- г. Тында – 44 случаев;

- г. Зея – 49 случаев;

- Серышевский район – 37 случай;

- г. Райчихинск – 24 случаев;

- г. Шимановск –16 случаев;

- Константиновский район –29случаев;

- Магдагачинский район – 16 случая;

- Зейский район –11случаев;

- Селемджинский район – 43 случаев;

- Благовещенский район – 16 случаев;

- Сковородинский район –50 случаев;

- Михайловский район – 6 случаев;

- Октябрьский район – 11 случаев;

- Бурейский район –9 случаев;

- Ромненский район – 34 случаев;

- Мазановский район –50 случаев;

- Ивановский район – 18 случаев;

- Завитинский район –10случаев;

- Архаринский район –23 случаев;

- Тамбовский район – 6 случаев;

- Тындинский район – 0 случаев;

- Белогорский район –3 случая;

- Свободненский район –7случая;

- Шимановский – 0 случаев.