В Приамурье выявили 147 случаев ковида

Койкам в госпиталях пустовать не дают. Фото: pexels.com

В понедельник, 7 декабря, в Приамурье обнаружили 147 новых случаев коронавирусной инфекции. География распространения заболевания не уточняется. Всего в Амурской области зарегистрировано 12 431 случай заражения.

Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о состоянии новых заболевших. Так, у 116 человек заболевание протекает в виде ОРВИ – это 79% новых пациентов. У 18 зараженных (12%) наблюдается пневмония, у 13 человек (9%) – бессимптомная форма коронавируса.

Уточняется, что за последние сутки в регионе на наличие ковида обследовали 4 186 жителей. Всего с начала пандемии проверили 604 846 человек.