«Переоценить вклад волонтеров невозможно»: Добровольцы получат премии от губернатора

Волонтеры никого не оставляют в беде. Фото: ОНФ Амурской области

В Приамурье завершен прием заявок на конкурсный отбор получателей губернаторских премий среди лидеров добровольческого движения. В общей сложности в министерство образования и науки области направлено 94 заявки. Победителей определят в 22 номинациях, каждый получит по 20 тысяч рублей.

Губернаторскими премиями амурских добровольцев поощряют впервые. Инициатива принадлежит одному из общественников, ее охотно поддержал губернатор области Василий Орлов. Из областного бюджета выделено 440 тысяч рублей.

- Переоценить вклад волонтеров в развитие общества невозможно. В этом плане показательным стал период пандемии. Более тысячи волонтеров помогали пожилым людям, которые находились на самоизоляции, покупали продукты, доставляли лекарства. И сейчас добровольцы работают в колл-центрах и на горячих линиях 112 и 122, а волонтеры-медики оказывают помощь врачам в госпиталях, – заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. – Мы учредили специальную премию для добровольцев - так мы подчеркиваем значимость их работы и благодарим за большую помощь».

Свои первые губернаторские премии лидеры добровольческого движения Амурской области получат в декабре.

Напомним, впервые губернаторские премии в этом году также были учреждены для школьников и студентов. В 2020 году их удостоились более тысячи школьников и студентов.